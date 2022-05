SVA NEARTIKULISANA TRZANJA I CUPKANJA VLADIMIRA PUTINA! Zbog ovih snimaka svi pričaju o zdravlju ruskog lidera: JEDAN POSEBNO BRINE

Na snimku koji se delio ruskim medijima i do kojeg je došla ukrajinska novinska agencija “Dnevne ukrajinske vesti” vidi se kako Putin stalno “trza” i “cupka” nogama tokom razgovora sa predsednikom Tadžikistana Emomalijem Rahmonom.

“Njuzvik” navodi da je ovo u suprotnosti sa Putinovim uobičajenim ponašanjem i da je to verovatno primetio i sam Rahmon, jer se na snimku vidi da on gleda u noge ruskog kolege.

⚡️Foreign media drew attention to Vladimir Putin's possible painful and uncharacteristic leg twitching during talks with the President of Tajikistan. pic.twitter.com/ITGp7XWbqh

“Ekspres” piše da je “natečeni” Putin stalno udarao desnom nogom o pod. Profesor Erik Bjusi, stručnjak za govor tela Tehnološkog Univerziteta Teksas, rekao je za “San” da vidi “zapanjuće oslabljenog Putina u poređenju sa čovekom kojeg smo posmatrali pre nekoliko godina".

Ruka koja se trese i ćebe na paradi

Glasine da je Putin ozbiljno bolestan cirkulišu već dve godine, ali su poslednjih nedelja dobile na zamahu, nakon klipa od 18. februara na kojem se vidi kako se ruskom predsedniku trese ruka dok se pozdravljao sa beloruskim Aleksandrom Lukašenkom u Moskvi.

I snimci sa Putinovog sastanka sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom u aprilu, na kojem se vidi kako se ruski predsednik “grčevito drži za sto”, dodatno su potpirili glasine o njegovom zdravlju.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F