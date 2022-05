ŠOK OTKRIĆE POZNATOG AMERIČKOG REDITELJA! Oliver Stoun tvrdi: PUTIN JE IMAO RAK, ali mislim da ga je pobedio

Američki reditelj i oskarovac Oliver Stoun otkrio je da je ruski predsednik Vladimir Putin bolovao od raka! Stoun je tako dolio ulje na vatru kada su u pitanju brojne spekulacije o zdravstvenom stanju šefa Kremlja, koje su pojačane od 24. februara, kada je Rusija pokrenula specijalnu operaciju u Ukrajini.

Izolacija i podaci

Stoun je već godinama u odličnim odnosima sa šefom Kremlja, a dve godine je imao gotovo nesmetan pristup Putinu tokom snimanja serije intervjua sa njim. Stoun je ranije javno govorio kako smatra da je Putin bolji od većine zapadnih političara.

⚡️Foreign media drew attention to Vladimir Putin's possible painful and uncharacteristic leg twitching during talks with the President of Tajikistan. pic.twitter.com/ITGp7XWbqh