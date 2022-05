Korona virus polako jenjava, ali prete nove zaraze: Da li od ovih pandemija svet sada strahuje?

Sve više država u svetu beleži slučajeve majmunskih boginja i misterioznog hepatitisa koji pogađa decu.

Iako smo nakon dve i po godine žestoke borbe sa korona virusom pomislili da ćemo konačno moći malo da odahnemo, čini se da baš i neće biti tako. Posednjih meseci počeo je da raste broj obolelih od hepatitisa, ali i majmunskih boginja koje su za dve nedelje registrovane u 15 zemalja van Afrike.

Da su i svetski stručnjaci zabrinuti zbog novonastale situacije pokazuje i činjenica da je upravo širenje majmunskih boginja bilo jedna od glavnih tema na sastanku zdravstvenih eksperata UN u Ženevi, na kojoj je govorio i šef SZO Tedros Gebrejesus.

- Svet se suočava sa ozbiljnim izazovima, uključujući kovid, rat u Ukrajini i majmunske boginje - saopštio je Gebrejesus tokom govora u Ženevi.

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da očekuje da će identifikovati više slučajeva majmunskih boginja, jer proširuje nadzor u zemljama u kojima se bolest obično ne nalazi.

Sve više zemalja registruje majmunske boginje

Više od 80 slučajeva majmunskih boginja da sada je potvrđeno u Evropi, SAD, Kanadi, Australiji i Izraelu.

U saopštenju u petak , SZO je rekla da je ova epidemija atipična, jer se javlja u neendemskim zemljama.

U saopštenju se dodaje da sarađuju ne samo sa zemljama u kojima su registrovani slučajevi, već i sa drugima kako bi poboljšali nadzor nad bolestima kako bi se identifikovali oni koji bi mogli da budu pogođeni.

Ono što je za sada velika misterija je zašto se ova epidemija baš sada proširila na svet sa afričkog tla. Jedna od mogućnosti je da se virus na neki način promenio, iako trenutno postoji malo dokaza koji ukazuju na to da je ovo nova varijanta.

Drugo objašnjenje je da se virus našao na pravom mestu u pravo vreme i da mu to omogućava da napreduje.

Majmunske boginje se sada lakše šire nego u prošlosti, kada je vakcina protiv malih boginja bila naširoko korišćena.

Regionalni direktor SZO za Evropu Hans Kluge upozorio je da brzo ulazimo u letnju sezonu u kojoj ima dosta masovnih okupljanja, festivala i zabava i strahuje da bi tada prenos mogao da se ubrza.

On je dodao da svi osim jednog slučaja nisu imali relevantnu istoriju putovanja u područja u kojima su majmunske boginje bile endemske.

Dete na intenzivnoj nezi u Londonu nakon zaraze majmunskim boginjama?

Britanski mediji pišu da je jedno dete navodno na intenzivnoj nezi u bolnici u Londonu, nakon što mu se pogoršala klinička slika nakon što mu je potvrđen slučaj majmunskih boginja, međutim zvaničnih potvrda još uvek nema.

- Svakodnevno otkrivamo sve više slučaja. Hvala svima koji su se testirali i javili na vreme, hvala i lekarima i svom medicinskom osoblju - rekla je doktorka Suzan Hopkins.

Britanska Agencija za javno zdravlje do sada je registrovala ukupno 20 slučaja ovih boginja i to uglavnom kod muškaraca koji su pripadnici gej zajednice, a uočeno je i da se virus najčešće širi među populacijom u urbanim sredinama.

Belgija je juče postala prva zemlja koja je uvela obavezni 21-dnevni karantin protiv majmunskih boginja.

Oni koji se zaraze virusom koji izaziva majmunske boginje sada će morati da idu u samoizolaciju tri nedelje, saopštile su belgijske zdravstvene vlasti, nakon što su zabeležena tri slučaja u zemlji.

Raste broj dece obolele od misterioznog hepatitisa

I dok misteriozni hepatitis nastavlja da se širi među decom, odgovore na pitanja o tome šta izaziva ovu bolest i da li je na neki način povezana sa korona virusom još uvek nemamo. Stručnjaci navode da je još uvek rano odgovoriti na ova pitanja, ali bojaznost roditelja nastavlja da raste.

Više od 600 slučajeva misterioznog hepatitisa je od oktobra prošle godine do danas identifikovano kod dece, a među zemljama po broju registrovanih slučajeva prednjači Velika Britanija. U ovoj ostrvskoj zemlji je do sada registrovano 197 slučajeva, od kojih je većina sa težom kliničkom slikom koja zahteva hitnu hospitalizaciju.

- Situacija se menja iz sata u sat. Postepeno centimetar po centimetar počinjemo da shvatamo sa čim imamo posla. Mislim da nam još uvek fale neki delovi slagalice, nakon čega bismo mogli da kažemo, u redu mislimo da znamo šta se dešava - kaže Džejson Kindarčuk, docent mikrobiologije i epidemiologije na Univerzitetu Mantioba.

Da je situacija u Britaniji opasna pokazuje i podatak da se godišnje u Britaniji obavi u proseku oko deset transplantacija jetre, a u prethodna tri meseca je taj broj već oboren i sada već imaju 11 obavljenih operacija.

U SAD situacija je još teža. Do sada je 15 dece zahtevalo transplantaciju, a i oni za sada vode u broju smrtnih slučajeva. Čak pet od ukupno 11 smrtnih slučajeva dogodio se u SAD. Do sada je ovaj virus registrovan u 36 zemalja, a do nedavno se sumnjalo i da je jedan dečak u Srbiji pozitivan, međutim kasnije su stručnjaci u Italiji utvrdili da nije.

Neki stručnjaci sumnjaju da uzrok možda leži u dugoročnim efektima korona virusa. U nekim slučajevima deca kod kojih je otkriven hepatitis, bila su pozitivna i na korona virus, ali kod drugih nije bilo podataka o preležanoj bolesti.

Još ranije je utvrđeno da postoje veze između korona virusa i problema sa jetrom. Poznato je da neuobičajena funkcija rada jetre primećena kod odraslih i dece koji su bili zaraženi korona virusom. Čak su i brazilski stručnjaci u septembru prošle godine identifikovali hepatitis kod neke dece koja su preležala korona virus i kojima je oslabljen imunitet, piše Guardian.

Bez obzira da kli je novi hepatitis povezan sa korona virusom, kombinacijom nekih virusa, ili potpuno novim, ono što sve posebno zabrinjava jesu dugoročni efekti ove bolesti. Do sada se pokazalo da korona virus ima dugoročne efekte na rad srca, pluća, jetre i bubrega.

- Zaista sam zabrinut zbog dugoročnih efekata korone na dečje organe - kaže Rong Ksju, profesor biomedicine sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Western Reserve.

On dodaje da iako za sada nemamo informacije o uzročniku virusa, ono što znamo jesu mere kojima možemo da se zaštitimo i smanjimo učestalost infekcije.

Autor: