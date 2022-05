Bivši šef Formule 1 priveden prilikom ukrcavanja u privatni avion

Eklsona je policija privela u trenutku kada je hteo da se ukrca u privatni avion kojim je trebalo da putuje u Švajcarsku.

Brazilska policija je u njegovom prtljagu pronašla pištolj za koji nije imao dozvolu.

Eklston je policiji priznao da poseduje pištolj, ali je rekao da nije znao da je u tom trenutku u njegovom prtljagu.

BREAKING: Reuters are reporting that Bernie Ecclestone was arrested in Brazil late on Wednesday for illegally carrying a gun while boarding a private plane to Switzerland.