OBJAVLJENE FOTKE: MARKON, ŠOLC I DRAGI U NOĆNOM VOZU ZA KIJEV! Poseta organizovana nedeljama, svi gledaju u jedno (FOTO+VIDEO)

Lideri tri najveće zemlje Evropske unije, Nemačke, Francuske i Italije će pokazati svoju podršku Ukrajini U Kijevu koja se bori sa nemilosrdnim napadima Rusije.

Poseta nemačkog kancelara Olafa Šolca, francuskog predsednika Emanuela Makrona i italijanskog premijera Marija Dragija planirana je nedeljama, kako da se uklope rasporedi ovih državnika. Očekivano putovanje, koje nije najavljeno iz bezbednosnih razloga, dolazi dan pre nego što bi Evropska komisija trebalo da da preporuku o statusu Ukrajine kao kandidata za članstvo u EU, oko čega su najveće evropske nacije bile rezervisane.

Govoreći u Rumuniji u sredu, Makron je rekao da je vreme da Evropa uveri Ukrajinu u pogledu njenih ambicija prema EU.

"Mi smo u situaciji kada moramo da pošaljemo jasne političke signale, nama Evropljanima, Ukrajini i njenom narodu kada se ona herojski odupire“, rekao je on, ne iznoseći detalje.

Nemački kancelar Olaf Šolc, francuski predsednik Emanuel Makron i italijanski premijer Mario Dragi jutros su na putu za Ukrajinu. Grupa je navodno krenula noćnim vozom i slikana je u jednom od kupea voza.

