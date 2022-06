'NAĐITE NEKOGA DA VAS GLEDA KAO MAKRON ZELENSKOG!' Gore mreže, pogledajte fotku dvojice lidera koja je ZAPALILA SVET!

Fotka na kojoj francuski predsednik Emanuel Makron entuzijastično grli ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog postala je hit na internetu. Fotograf AFP-a Ludovik Marin, koji je snimio fotografiju u Kijevu prošle nedelje, rekao je da je Makron odjednom počeo da govori u uvo Zelenskom, nakon što su zaključili zajedničku konferenciju za novinare sa ostalim čelnicima Evropske unije.

"Zašto nas Zelenski gleda? Ne znam", komentarisao je Marin fotografiju.

Naizgled neugodan trenutak brzo je postao predmet šala na društvenim mrežama. "To što razgovaram sa njim ne znači ništa, uvek sam tebe voleo", našalila se ukrajinska novinarka Tanja Kozireva. "Nađite sebi nekoga ko vas gleda kao što Makron gleda Zelenskog", napisao je drugi korisnik Tvitera.

"Sada razumem zašto predsednik Putin ima tako dug sto", napisala je treća osoba na Tviteru, podsećajući se na fotku Putina i Makrona koji sede na suprotnim krajevima stola tokom sastanka u februaru u Moskvi.

Makron je u četvrtak posetio Kijev sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, italijanskim premijerom Mariom Dragijem i rumunskim predsednikom Klausom Johanisom, a tom su se prilikom čelnici EU fotografisali sa Zelenskim.

Ovo nije prvi put da je francuski predsednik postao internet “mim”.

U martu ove godine Makron se u Zlatnoj sobi Elisejske palate pojavio u duksu i farmerkama, zbog čega su mnogi ustanovili da kopira Zelenskog, koji inače neguje takav ležeran stil. Samo mesec dana posle Makron se slikao sa otkopčanom košuljom, pokazavši tako dlake na grudima, što takođe nije prošlo nezapaženo.

2017. društvene mreže bile su prepune šala zbog Makronovog rukovanja sa tadašnjim predsednikom SAD Donaldom Trampom. Makron se navodno rukovao toliko čvrsto da je to ostavilo otisak na njegovoj ruci.

Pogledajte fotografiju koja je napravila buru na društvenim mrežama:

Maria Zakharova commented of the joint photo of Elensky and Macron.



" Now I understand, why Pres.Putin has such a long table".#Zelensky #Macron pic.twitter.com/YaNoWeqpWO