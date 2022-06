PINK.RS VIRALITI: Osmakčić napravio LAPSUS koji je zasmejao SVE, Mona Liza stigla u Šimanovce, dok je Milan Milošević dobio ZVANJE DOKTORA! URNEBESNO!

I ove nedelje u rubrici "Viraliti" osvrnućemo se na neke od klipova i slika iz "Zadruge 5" koje su zapalile društvene mreže.

Omiljena rubrika obožavatelja najgledanijeg rijalitija u regionu "Zadruga 5", je upravo "Viraliti". Kao i svake nedelje, donosimo vam najzapaženije situacije koje su na društvenim mrežama eksplodirale kao bomba.

Skandal koji je zatresao region, jeste taj kada je, kako se navodi, nepoznati muškarac pokušao da uništi delo Leonarda Da Vinčija, tako što je šlagom zamazao zaštićenu "Mona Lizu". Naravno, i u ovoj nesrećnoj okolnosti, ljubitelji rijalitija "Zadruga", našli su urenbesnu povezanost.

Naime, Kristijan Golubović je u toku svog boravka u "Zadruzi 4", gađao Miljanu Kulić, koja je sedela u pušionici, tortom, na šta ona nije imala neku reakciju. Fanovi su taj video prilog uporedili sa ovom situacijom, napisavši: "Mona Liza kad je videla budalu koja ju je gađala tortom".

Dalila Dragojević i Filip Car i pored toliko turbulentnih svađa, ne zaostaju ni kad je ova rubrika u pitanju. Dragojevićka i Car su imali jednu od maratonskih svađa u izolaciji, te je on tom prilikom sve vreme jeo, na šta ga je upozorila ona da to ne radi.

Kako su svi ispratili ovu svađu, zapazili su i ovaj momenat, te su se našalili na taj račun, uz opis: "Glas u mojoj glavi kada se opet prežderem u 1 ujutru".

Kako je MC Aleks priznala da je u vezi sa Jovanom Tomić Matorom i tom prilikom shvatila da je, kako ona navodi, narušila odnose sa porodicom, ona je klonula duhom i potpuno se "uvukla u sebe". Njena drugarica, Nevena Savić, pokušava da je uteši i izdigne iz situacije, te su se njih dve jednom prilikom zanele sedeći u dvorištu, da je Savićeva totalno smetnula sa uma da je stavila jaja da se kuvaju.

Uz ovaj video-prilog, fanovi su odlučili da se, takođe, našale, uz opis: "Bff i ja kada zasednemo na terasi".

Saznanje da je Viktorija Mitrović u drugom stanju, totalno je šokiralo, kako naciju, tako i same buduće roditelje. Naime, u jednoj od njihovih svađa, Marko Osmakčić napravio je lapsus. On je hteo da izrekne poslovicu: " Kako seješ, tako i žanješ ", a ustvari je izgovorio: " Što žanješ, to i seješ ". Korigovala ga je Viki, ali to nije moglo da promakne nikome, te su uz ovaj klip stavili opis:

- Ja svaki put kada pokušam da izgovorim nešto pametno - pisalo je u opisu.

Voditelj Milan Milošević je u emisiji "Izbor potrčaka i pretres nedelje" radio test na trudnoću Viktorije Mitrović, koji je radio i ranije u ovoj sezoni. Njegove fotografije sa testovima u ruci i rezultatima na njima, osvanule su na svim društvenim mrežama u humorističkom karakteru, sa opisom: "Moj izabrani ginekolog".

Autor: N.Ž.