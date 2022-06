Lideri EU odlučili: Ukrajina dobila status kandidata

Lideri EU su danas na sastanku u Briselu doneli pozitivnu odluku oko dodele statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji nakon što je pozitivnu preporuku dala Evropska komisija prošle nedelje.

Lideri EU izglasali su unapređenje Ukrajine i Moldavije u status kandidata. Međutim, za pridruživanje bloku će verovatno biti potrebne godine dok su reforme u skladu sa evropskim standardima i dalje potrebne.

Ranije je Evropski parlament glasao za davanje statusa kandidata za članstvo u EU Ukrajini i Moldaviji.

Unequivocal & strong position by @Europarl_EN:

Today #EUCO should grant candidate status to 🇺🇦 & 🇲🇩 and same path for 🇬🇪.



This will show leadership, resolve & vision in context of Russia's war against #Ukraine.



🇪🇺 remains a reliable partner & credible geopolitical actor.