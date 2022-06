TRAGEDIJA U RUSIJI: Srušio se avion, ima poginulih

Iljušin II-76, vojno-transportni avion, srušio se u Rjazanju, centralnom gradu Rusije, i tom prilikom odneo četiri života, prenosi TASS.

U nezgodi je telesne povede zadobilo je pet osoba.

- Avion se srušio nakon što mu se iznenada zapalio jedan od motora. Prema prvim informacijama, četvoro je preminulo, a petoro je hospitalizovano - navodi TASS, pozivajući se na izvor iz Ministarstva za vanredne situacije.

#Breaking #News 🚨#UkraineRussiaWar



A #Russian #Ilyushin Il-76 transport aircraft crashed in #Ryazan Region delivering supplies to #RussianArmy#Ukraine️ not yet claiming the downing of the #Russian transport but reports show ground-air missile fire.pic.twitter.com/TuF6Qlo9Ga