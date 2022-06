BIZARNO! Električni automobil pao sa 3. sprata zgrade, oba test vozača poginula! (VIDEO)

Bi-Bi-Si piše da su poginuli član osoblja i jedna osoba iz partnerske kompanije, a prema nekim informacijama radilo se o dvojici test vozača koji su bili u vozilu u trenutku kada je automobil pao sa zgrade.

U Niu kažu da su pokrenuli istragu o incidentu u saradnji sa vladinim zvaničnicima. U prvoj objavi na društvenim mrežama rekli su da "nesreću nije izazvalo samo vozilo", što je izazvalo ogroman gnev korisnika.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ