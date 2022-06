'SVI IZ SRBIJE SMO ŽIVI!' Oglasio se mladić nakon užasa u Oslu, broje mrtve i povređene!

Broj povređenih raste iz minuta u minut, a trenutno ih je 19. Dve osobe su izgubile život.

Mladić iz Srbije se javio na društvenim mrežama i rekao je da je samo dan pre pucnjave pričao na jednom događaju u "London pabu" u kome je došlo do pucnjave.

Objava mladića iz Srbije na Tviteru je mnoge potresla, kada je otkrio da je u petak govorio na događaju u baru London pab, ali je napisao da u Oslu ima još naših državljana, koji su došli da podrže Prajd planiran u toku subote.

"Mi svi iz Srbije smo živi. Sedim pored jednog od lokalnih organizatora dok zove druge goste iz inostranstva da proveri da li su živi… Užasan osećaj…", napisao je Marko na Tviteru.

Podsetimo, do pucnjave je došlo oko 1 čas posle ponoći.

Mladić je ušao u klub, u ruci je nosio torbu, a onda je izvadio pištolj i počeo da puca.

Policija je odmah po prijemu poruka krenula na mesto zločina i za 4 minuta savladala napadača čime je sprečen veći masakr.

#Breaking Several shots were fired outside the London pub in central Oslo. At least two people have been shot and killed. „I saw a man come to the place with a bag, he picked up a weapon and started firing“ said a witness. #oslo #skyting #massshooting #osloshooting #BreakingNews pic.twitter.com/jXgCfqkxDD