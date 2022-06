PUCNJAVA U KLUBU U OSLU: Ima mrtvih, napadač uhapšen za 4 minuta!

Norveška policija je objavila da je u 1.19 sati počela da dobija masovne pozive o pucnjavi u centru grada, a po dolasku na lice mesta napadač je brzo savladan, i to uz pomoć ljudi koji su bili na ulici.

Mass shooting reported at a gay bar in #Oslo , #Norway Mass shooting event took place, near and inside the "London" gay bar night club, resulting in 2 people dead 2 other people shot and at least 15 others injured. 10 taken to hospital, Suspect in custody, Motive not yet known. pic.twitter.com/WIQ0x1ijAj

Od poziva do njegovog hapšenja prošla su samo četiri minuta.

Mesto zločina se protezalo na više lokacija - od kluba "London pab" preko još jednog kluba u blizini kao i okolnih uličica, a u jednoj od njih je ubica ubrzo uhapšen, nakon samo nekoliko minuta od otvaranja vatre - rekao je zvaničnik policije za novine Aftenposten.

#Breaking Several shots were fired outside the London pub in central Oslo. At least two people have been shot and killed. „I saw a man come to the place with a bag, he picked up a weapon and started firing“ said a witness. #oslo #skyting #massshooting #osloshooting #BreakingNews pic.twitter.com/jXgCfqkxDD