BAJDEN POTPISAO KLJUČAN ZAKON O BEZBEDNOSTI: 'Ovo će spasiti mnogo života!' Istorijski dan za AMERIKU

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden potpisao je danas zakon o bezbednosti oružja, koji su podržale i demokrate i republikanci, i time sproveo prvu reformu koja se tiče prometa oružja na federalnom nivou u toj zemlji u poslednje tri decenije.

- Ovo je monumentalan dan. Uz Božju pomoć, ovo će spasti mnogo života - izjavio je Bajden u Beloj kući.

Svega nekoliko dana ranije američki Vrhovni sud je proširio prava na posedovanje i nošenje oružja. Zakon, koji je Bajden danas potpisao, uključuje odredbe koje sprečavaju prodaju oružja onima za koje se smatra da predstavljaju opasnost za sebe ili druge i zabranjuju prodaju oružja onima koji su osuđeni za zlostavljanje nevenčanih intimnih partnera.

Tune in as I sign into law S. 2938, the Bipartisan Safer Communities Act, and deliver remarks on reducing gun violence and saving lives. https://t.co/evfofKN84e