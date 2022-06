BAJDEN PAO SA BICIKLA: Predsednik SAD stao da pozdravi pristalice, pa izgubio ravnotežu (VIDEO)

Izgubio je oslonac dok je u subotu u 9.40 stao da pozdravi pristalice. 79-godišnji predsednik se pao nakon što mu se noga zaglavila u pedali.

Brzo je ustao, govoreći posmatračima „Dobro sam“. Nije bilo znakova da je predsednik zadobio posekotine ili ogrebotine.

Bajden, u sivoj majici, tamnoplavim šortsovima, plavim Nike patikama i biciklističkom šlemu, krenuo je 11 minuta ranije u pratnji svojih bezbednosnih detalja. Proleteo je pored članova novinarske grupe kada je krenuo, bez pratnje Džil Bajden.

My friend just filmed Joe Biden @POTUS falling off his bike no joke. Just happened at Rehoboth Beach 😂 #JoeBiden #BidenIsAFailure #RehobothBeach #Trump #EpicFail #Biden pic.twitter.com/cVMycEwuI0