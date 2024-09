BAJDEN UĆUTKUJE NOVINARA USRED BELE KUĆE: Postavio nezgodno pitanje u vezi Putina, Džo mu je ovako odgovorio! (VIDEO)

Predsednik SAD-a Džo Bajden ušao je u klinč sa novinarom zbog pitanja o Putinovim ratnim pretnjama, insistirajući da novinar ućuti.

To se dogodilo tokom sastanka sa britanskim premijerom Kirom Starmerom.

U žestokoj raspravi u petak, predsednik Džo Bajden je odbrusio novinaru koji ga je pitao u vezi sa nedavnim upozorenjima Vladimira Putina kao odgovor na Kijevsko korišćenje raketa dugog dometa.

Do sukoba je došlo kada je Bajden započeo sastanak u Beloj kući sa britanskim premijerom Kirom Starmerom u Vašingtonu.

Bajden je rekao američkom dopisniku Skaj njuza Džejmsu Metjusu da ućuti i da ga pusti da završi svoju izjavu.

- Kažem ti da ćutiš dok ja govorim. U redu? To je ono što ti ja kažem. Zvuči kao dobra ideja?" prekorio je novinara američki predsednik Bajden, dok je u petak otvarao sastanak u Beloj kući.

