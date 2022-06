'MORAĆEMO DA MU POKAŽEMO NAŠE TRBUŠNJAKE! SPRDNJA NA SAMITU G7' Svetski lideri pokušali da ismeju Putina i jahanje bez majice (VIDEO)

"Sakoi ostaju? Skidamo sakoe? Da skinemo odeću?", upitao je britanski premijer Boris Džonson dok je seo da ruča sa svojim kolegama, liderima najvećih svetskih ekonomija - Kanade, Francuske, Nemačke, Italije, Japana, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Država i Evropske unije.

"Sačekajmo fotografisanje“, rekao je kanadski premijer Džastin Trudo.

"Moramo da pokažemo da smo čvršći od Putina“, rekao je Džonson.

Trudou je zatim dodao: "Moramo da okačimo na displeju gologrudo jahanje.“

Kanadski premijer je aludirao na fotografiju iz 2009. na kojoj Putin bez majice jaše konja u planinama sibirskog regiona Tiva tokom odmora.

How very childish of our world leaders... Sitting around a table and mocking and making fun of another world leader. https://t.co/lJ4ZpwsTFC