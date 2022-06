POGOĐEN TRŽNI CENTAR U UKRAJINI: Unutra bilo više od hiljadu ljudi, tvrde da ima stradalih!

U napadu ima žrtava, rekao je guverner Poltavske oblasti Dmitrij Lunin.

On nije izneo više detalja o napadu i žrtvama, prenosi Rojters.

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R