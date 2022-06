'MI NISMO GAĐALI TRŽNI CENTAR!' Oglasili se Rusi o stravičnom napadu na civile, Ukrajinci besni: Nije postojala druga meta (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedeljak da je ruska vojska granatirala tržni centar u gradu Kremenčuk u Poltavskoj oblasti. On je naveo da je u zgradi u trenutku napada bilo hiljadu ljudi, ali njegove tvrdnje ne mogu biti nezavisno potvrđene. Ukrajina je rekla da su korišćene rakete Ks-22 ispaljene iz dalekometnih bombardera Tu-22.

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je u ponedeljak izvršen napad na Kremenčuk, ali tvrde da nisu gađali tržni centar.

- Vazdušni napad na zalihe municije u Kremenčuku u Ukrajini izazvao je požar u zatvorenom tržnom centru u blizini - tvrdi rusko Ministarstvo odbrane. Dmitro Lunin, guverner Poltavske oblasti, rekao je za juče Reuters da će spasioci dva dana tražiti žrtve u ruševinama.

- To je teroristički čin protiv civila - kazao je Lunin, sugerišući da u blizini nije postojala nikakva vojna meta koju je Rusija mogla da gađa.

Broj poginulih u napadu na tržni centar u centralnom ukrajinskom gradu Kremenčuku porastao je na 18. Povređeno je približno 60 ljudi, a više od 40 osoba se vodi kao nestalo. Francuski predsednik Emanuel Makron objavio je na Tviteru video snimak koji je snimljen nakon napada.

- Rusko bombardovanje tržnog centra u Kremenčuku je odvratno. Delimo bol porodica žrtava i gnev zbog takvog zločina. Ruski narod mora da vidi istinu - napisao je Makron.

Kremenčuk, industrijski grad u kojem je pre sukoba u Ukrajini živelo 217.000 ljudi, leži na reci Dnjepar u Poltavskoj oblasti, a u njemu se nalazi i najveća ukrajinska naftna rafinerija.

