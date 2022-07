MLADA UBIJENA NA VENČANJU! Tragedija kakva se ne pamti, metak joj je prošao kroz lobanju i RANIO JOŠ DVA GOSTA! (FOTO)

Mlada Mahvaš Legai (24) iz Irana ubijena je na sopstvenom venčanju kada ju je tokom proslave u glavu pogodio zalutali metak ispaljen iz lovačke puške velike snage koju je nelegalno držao zasad neimenovani mladoženjih rođak.

Stravična tragedija dogodila se u iranskom Firuzabadu, a prema navodima lokalnih medija, metak je prošao kroz lobanju nesrećne žene i ranio još dva muškarca.

Kako je naveo portparol policije pukovnik Mehdi Jokar, pucnjava je prijavljena nedugo nakon incidenta, ali je za mladu to već bilo kasno.

- Primili smo hitan poziv zbog pucnjave u sali za svadbe u gradu Firuzabadu i odmah su poslati policajci - naglasio je on dok mediji navode kako je običaj pucanja iz vatrenog oružja na svadbama u Iranu nezakonit, ali je i dalje uobičajen na Bliskom istoku.

- Istragom je otkriveno da je neko pucao iz lovačke puške kao deo lokalne nomadske tradicije, ali je, nažalost, zbog gužve i loše kontrole oružja, uspeo da upuca tri osobe, dva muškarca i mladu. Ubica je potom pobegao iz tog područja, ali ga je policija brzo locirala. Kod sebe je još nosio nelicenciranu lovačku pušku iz koje je pucano na venčanju - istakao je Jokar.

