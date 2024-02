UŽAS U EKVADORU! Političarka ubijena usred dana - Napadači prišli na motociklu i pucali joj u glavu (UZNEMIRIJUĆE)

Odbornica iz Ekvadora pogubljena je usred bela dana pred gomilom ljudi samo nekoliko trenutaka nakon što je završila sastanak.

Dajana Karnero (29) predsedavala je sastankom saveta u gradu Naranhal u Gvajasu u sredu popodne i snimala video o lošim uslovima na putu kada je napadnuta.

Dvojica osumnjičenih muškaraca prišla su joj na motociklu i pucala joj u glavu pre nego što su pobegli, saopštila je policija. Kancelarija državnog tužioca Ekvadora saopštila je da će voditi istragu, ali do sada nije bilo hapšenja.

Ekvador je u zagrljaju talasa kriminala koji je povezan sa bandama koje se bave trgovinom drogom.

Ayer, Ecuador.

De varios disparos hombres armados asesinaron a la Concejal Diana Carnero. Tenía 29 años y no, no era de "Vente" ni estaba en Charallave; era del movimiento Revolución Ciudadana del cual fue candidata en las elecciones de 2023.



No oigo nada.#SilencioEnLaNoche 🦗 pic.twitter.com/eo3fMNc3fk