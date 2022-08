MOLILA MUŽA DA PRESUDI NJOJ I DETETU! Majka skočila u smrt sa dvogodišnjim sinom u naručju! JEZA! (VIDEO)

Kristofer Brauning je rekao da je njegova devojka Rakel Vilkins (40) postajala sve više paranoična i zabludela u danima koji su prethodili njenoj smrti, čak je na internetu pretraživala "lako samoubistvo“ i "način samoubistva“.

Tvrdi da je na dan njenog samoubistva Vilkins dva puta pričala o tome kolika je visina bila potrebna da bi pad bio fatalan.

Brauning je rekao da je znao da su Vilkins i njihov dvogodišnji sin Denzel Brauning-Vilkins mrtvi u trenutku kada je skočila sa trećeg nivoa Petko parka - bejzbol stadiona koji je dom San Dijego Padresa.

Četiri meseca nakon njihove smrti u septembru 2021, policija San Dijega je proglasila slučaj ubistvom-samoubistvom nakon "temeljne i sveobuhvatne istrage“.

Porodica Vilkinsove osporavala je tvrdnje da je Rakel sebi oduzela život, ali je Brauning sada potvrdio da je njegova devojka imala problema sa mentalnim zdravljem pre smrti, piše Dejli mejl.

Brauning, koji je prvi put progovorio više od 10 meseci nakon što su njegova devojka i sin umrli, rekao je da je vreme da se pomiri sa činjenicom da je njihova smrt ubistvo-samoubistvo.

"Odati počast Denzelu i njoj znači zaista biti iskren“, rekao je on za San Dijego Junion tribjun. "A da biste tugovali na zdrav način, morate poštovati istinu".

Rekao je da je Vilkins imala mentalnih problema i da se sve više "udaljavala od stvarnosti" uoči svoje "veoma namerne, veoma planirane“ smrti.

Policijski dokumenti do kojih je došao list otkrivaju da je Vilkinsova dan pre samoubistva koristila svoj telefon da bi istražila metode samoubistva.

Brauning, koji je bio samo nekoliko metara dalje kada je Vilkinsova sa detetom u naručj skolila preko ograde, prvobitno je rekao policiji da nije siguran da li je skočila ali je rekao da je njeno ponašanje prethodnih nedelja ukazivalo na samoubistvo.

Vlastima je rekao da je delovala srećno na dan bejzbol utakmice.

Međutim, policija navodi da se par posvađao prethodne noći tokom koje je ona navodno šapnula Brauningu: "Zašto nas oboje jednostavno ne ubiješ?"

Istražitelji tvrde da se "oboje" odnosilo na nju i njenog sina.



Brauning osporava navode da se svađao sa svojom devojkom i rekao zvaničnicima da je Vilkinsova provela veče plačući, ali da se nisu svađali.

Četiri dana nakon prvog intervjua, Brauning je rekao policiji da veruje da je pad bio nameran, navodeći da se Vilkinsova raspitivala o visini potrebnoj za fatalni pad. Rekao je i da je postavila slično pitanje kada su stigli do vrha rampe za pešake stadiona.

Brauning takođe tvrdi da je Vilkinsova tražila da se zajedno fotografišu desetak minuta pre njene smrti, što je, kako je tvrdio, bilo "neuobičajeno” za njih.

Članovi njene porodice, u vreme incidenta, rekli su istražiteljima da su bili zabrinuti za njeno mentalno zdravlje i da su strahovali da je imala nervni slom pošto je njeno ponašanje bilo "čudno" i "bizarno".

U izveštaju patologa navodi se da je Vilkinsovoj ranije dijagnostifikovana depresija i anksioznost.

"Mislim da je imala slom. Stvari su postale veoma nestabilne“, rekao je Brauning o poslednjih šest meseci života svoje devojke. "Rakel je postajala sve bolesnija i nije mogla da dobije pomoć koja joj je bila potrebna".



Rekao je da je poseta Petko parku trebalo da bude zabavan porodični izlet, ali je Vilkins iznenada "odlepila" dok su bili u liftu i pobegla.

Zbog toga su krenuli pokretnim stepenicama, a on je nosio kolica njihovog sina. Uživali su u "prelepom pogledu" u blizini svojih mesta na stadionu, fotografisali se i otišli po grickalice. Vilkinsova i dečačić su pali u smrt samo nekoliko minuta kasnije.

@ToddGloria here’s the truth about the woman you defamed: Raquel Wilkins was happy. She loved life. She never expressed any self-harming tendencies https://t.co/jtnTYXzhm9 via @YouTube We asked you to apologize but all you did was use our request to get more media coverage.