STO GODINA DUGO ČUVANA TAJNA! Britanski arheolog pokrao Tutankamonovu grobnicu (FOTO/VIDEO)

Stotinu godina nakon što je Hauard Karter otkrio Tutankamonovu grobnicu pronađeno je neobjavljeno pismo u kom se potvrđuju sumnje da je Karter iz grobnice ukrao mnoge predmete.

Karter je grobnicu otkrio 1922. godine i egipatski stručnjaci su dugo sumnjali da je ukrao deo blaga koji se u njoj nalazio pre nego što je zvanično bila otvorena. Iako glasine već dugo kruže, dokaza za to nije bilo. Sve do sada.

Optužbe da je Karter u svom posedu imao imovinu „nesumnjivo ukradenu iz grobnice“ navode se u do sada neobjavljenom pismu koje mu je 1934. godine poslao eminentni britanski stručnjak iz njegovog arheološkog tima. Pismo je napisao ser Alan Gardiner, poznati filolog, koji je bio zadužen za prevođenje hijeroglifa otkrivenih u 3.300 godina staroj grobnici. Karter mu je kasnije dao drevnu amajliju, za koju je tvrdio da nije potekla iz grobnice.

Gardiner je, međutim, pokazao amajliju Reksu Engelbahu, tadašnjem britanskom direktoru Egipatskog muzeja u Kairu, koji je utvrdio da je nesumnjivo došla iz grobnice jer je odgovarala drugim predmetima iz grobnice, od kojih su svi pravljeni iz istog kalupa. Nakon Engelbahove presude, Gardiner je poslao pismo u kojem navodi da je „amajlija bez ikakve sumnje ukradena iz Tutankamonove grobnice".

- Duboko žalim što sam stavljen u ovakvu poziciju. Nisam rekao Engelbahu da sam amajliju dobio od tebe - istakao je filolog.



Pismo, u okviru privatne kolekcije, biće objavljeno u predstojećoj knjizi Univerziteta Oksford – Tutankhamun and the Tomb that Changed the World. NJen autor, jedan od vodećih egiptologa, Bob Brajer rekao je da dugo vremena kruže sumnje da je Karter ukrao deo blaga.

- Sada nema nikakvih sumnja da jeste - dodaje Brajer.

Ove godine se obeležava vek od otkrića grobnice, koja je bila prepuna blaga – prestola, kočija i hiljada predmeta namenjenih zagrobnom životu. Karter je deset godina nakon otkrića nadgledao vađenje predmeta i njihov transport Nilom do Kaira gde su mnogi izloženi u Egipatskom muzeju.

