'ONE SU OKO VAS IAKO IH NE PRIMEĆUJETE'! Turisti su prestravljeni najnovijim otkrićem naučnika: 'VIDE vas u PLIĆAKU'

Eksperti otkrivaju da su ajkule često u blizini ljudi, čak i u plićaku, ali da one češće ostavljaju ljude na miru nego što ih napadaju po svaku cenu!

Šokantno otkriće morskih eksperata uznemirilo je turiste širom sveta. Naučnik i morski biolog Dejvid Šifman je otkrio da su ajkule mnogo češće u plitkim vodima nego što ljudi misle.

"One mogu da vas vide, dok vi njih u dubini možete da uočite jako teško", naveo je Šifman.

Njegova otkrića navela su ljude na razmišljanje kako da se bezbedno kupaju, čak i u plićaku. Šifman je rekao da ajkule retko napadaju ljude.

"To što ih vi ne vidite, ne znači da one ne primećuju vas sa velikih daljina. U većini slučajeva, one će vas ostaviti na miru", dodao je on.

Upitan o nedavnim slučajevima dve osobe koje su stradale od napada ajkule u Egiptu, Šifman je šokirao rečima da ajkule često plivaju u neposrednoj blizini ljudi, a da ljudi to i ne znaju! Otkrio je kako i zašto se to dešava.

"Ako uđete u vodu i ‘gledate svoja posla‘, bezbedni ste. Ajkule imaju tendenciju da prosto nalete na ljude u vodi slučajno, a često ih fizički i ne dodirnu", istakao je Šifman.

On je dodao da su filmovi američke produkcije uticali na svest ljudi da se plaše tih životinja po automatizmu, a zapravo uopšte nije tako prema njegovim rečima. Svoje obraćanje je zaključio rečima da samo treba da se poštuju pravila na plaži, da se ne pliva daleko, i da se ne ljudi ne odvajaju od ostalih kupača u zabačenija mesta.