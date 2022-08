NAKON DUGE I TEŠKE BOLESTI! Mihail Gorbačov preminuo u 92. godini

Poslednji predsednik Sovjetskog Saveza Mihail Gorbačov premio je u 92. godini posle teške i duge bolesti u Centralnoj kliničkoj bolesti.

"Večeras, nakon teške i duge bolesti preminuo je Mihail Gorbačov", saopštili su u bolnici.

‼️ The last leader of the USSR Gorbachev has just died. He was a rare case of russian politician who had done more good than harm.



Rest In Peace Michail Sergeevich. pic.twitter.com/Ael6toUqcn