'IZA MOJIH LEĐA DOŠLO JE DO IZDAJE, PALILI SU KUĆU DA ZAPALE CIGARETU!' Ovako je Gorbačov govorio o raspadu SSSR

Mihail Gorbačov, koji je preminuo juče u 92. godini, u istoriji će ostati upamćen kao vođa Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR) od 1985. do 1991, kada se ta ogromna država i raspala.

Kako su ranije objavljivali mediji, na Zapadu su Gorbačova mnogi videli kao heroja, jer je, kako pojedini navode, dao slobodu državama Istočne Evrope. Međutim, u njegovoj domovini mnogi su ga smatrali liderom koji je izgubio imperiju.

Gorbačov je pre nekoliko godina dao intervju za britanski BBC u kojem je govorio o poslednjim trenucima SSSR.

- Ono što se desilo SSSR je bila moja drama i drama za svakog ko je živeo u njoj - rekao je on tada.

Na dan 21. decembra 1991. godine večernje vesti na držvanoj ruskoj televiziji počele su dramatičnom objavom: "Dobro veče. Ovo su vesti. SSSR više ne postoji...".

Nekoliko dana ranije lideri Rusije, Belorusije i Ukrajine sreli su se kako bi formirali Zajednicu nezavisnih država. Ubrzo je još osam sovjetskih republika rešilo da im se pridruži.

Zajedno su se suprotstavili Gorbačovu, lideru koji se borio da održi republike na okupu.

- Iza naših leđa došlo je do izdaje. Iza mojih leđa. Palili su celu kuću da bi mogli da zapale cigaretu. Samo da dobiju moć. Nisu mogli da dođu do nje demokratskim putevima. Zato su počinili zločin. To je bio državni udar - rekao je on 2016. godine.

Gorbačov je 25. decembra te godine podneo ostavku na mesto predsednika Sovjetskog Saveza.

- Bili smo na putu da počnemo građanski rat i želeo sam to da sprečim. Raskol u društvu i državi kao što je bila naša, punoj oružja, doveo bi do mnogobrojnih žrtava i uništenja. Nisam mogao to da dopustim samo da bih zadržao moć. Silazak s vlasti je bila moja pobeda. Rastužuje me to što ljudi ne shvataju dovoljno šta sam ja hteo da postignem i šta sam zaista učinio - ispričao je Gorbačov.

