PONOVO HAOS U SUECKOM KANALU: Nasukao se ogromni naftni tanker, kompletno blokirao saobraćaj

Kako prenosi Dejli mejl pozivajući se na lokalne izvore, tanker Afiniti V, dugačak 252 metra, blokirao je saobraćaj kroz kanal. Drugi izvor izvor iz kancelarije za Suecki kanal i lokalni mediji preneli su da je brod posle nekoliko sati odglavljen i saobraćaj nastavljen.

Brod je izgubio kontrolu prilikom prolaza kroz kanal dug 193 kilometra, koji spaja Mediteransko i Crveno more i predstavlja prečicu između Azije i Evrope.

Ship has run aground in the Suez Canal. Navigation stops in Egypt's suez canal after ship runs aground in the middle of it, the Ship Affinity V, a 252-meter (826~feet) long oil tanker, is currently stranded in the Suez Canal. Maritime traffic halted, local media confirms pic.twitter.com/2oIiFbGKlg

"Privremeno je blokirao saobraćaj i sada je ponovo krenuo na jug ali ide polako i uz pomoć deva tegljača", navode iz TankerTrakersa, kompanije koja prati kretanje tankera širom sveta.

Incident se dogodio 18 meseci nakon što je plovilo Ever Given bilo nasukano šest dana u kanalu, izazvavši haos u snabdevanju širom sveta. U martu prošle godine u kanalu se zagalavio teretni brod dugačak 400 metara, koga su jaki vetrovi nasukali na obalu.

At around 17:00 UTC today (2022-08-31), the Aframax tanker AFFINITY V (9645401) seemed to have lost control in the Suez Canal while heading southbound. She temporarily clogged up traffic and is now facing south again, but moving slowly by tugboat assistance. via @MarineTraffic pic.twitter.com/ECstNLPtbc