'ONESVESTILA SAM SE KAD SAM ČULA ŠTA SE DESILO' Identifikovane prve žrtve krvavog pira u Kanadi, porodice SLOMLJENE OD BOLA

Lanin bivši partner Majkl Bret Brns i otac njenih ćerki kazao je kako su Lana i njen sadašnji partner preminuli od povreda u koje im je naneo zloglasni dvojac u nedelju ujutru.

Lana Head has been identified as one of the people who was fatally stabbed Sunday on James Smith Cree Nation in Saskatchewan. https://t.co/bhpw8DE2hz

Rekao je da se mnogi članovi porodice bore s gubitkom i da je nedelju veče proveo u bolnici Melfort tešeći porodicu.

Stanovnici Veldona identifikovali su jednu od žrtava kao Vesa Petersona, 77-godišnjeg udovca.

"Ne bi ni mrava zgazio"

Rubi Vorks reka je kako joj je Ves bio poput ujaka.

- Nije ništa učinio. Nije ovo zaslužio. Bio je dobar čovek mekog srca. Onesvestila sam se kad sam čula, poznajem ga još otkad sam bila mala. Niko u ovom gradu više neće spavati. Biće prestravljeni i da otvore vrata - rekal je Rubi.

Još jedan stanovnik Veldona opisao je žrtvu kao dobroćudnog starca: ‘Ne bi zgazio ni mrava‘.

Kazao je i kako je Petersonov unuk bio u podrumu kuće u vreme napada te da je on nazvao policiju.

Trudo: Užasan i srceparujući napad

Napad u Saskačevanu je jedno od najsmrtonosnijih masovnih ubistava u istoriji Kanade. Kanadski premijer Džastin Trudo opisao je napad kao "užasan i srceparujući".

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.