PRVA AMPUTACIJA NA SVETU? Pronađen skelet osobe kojoj je pre 31.000 godina hirurški uklonjeno stopalo i koja je preživela zahvat

Koristeći tehnike radiokarbonskog datiranja, naučnici procenjuju da je telo ležalo netaknuto 31.000 godina unutar pećine Liang Tebo u istočnoj provinciji Kalimantan na Borneu, navodi se u istraživanju objavljenom u časopisu Natur.

Najupečatljiviji aspekt ovog otkrića je da mladiću ili devojci nedostaje donja leva noga, sa znacima da je pažljivo amputirana kada je osoba bila dete ili u ranom tinejdžerskom periodu. Pacijent je preživeo operaciju i preminuo je od nepoznatih uzroka kada je imao između 19 i 21 godinu, rekli su naučnici.

Skelet su 2020. godine pronašli australijski i indonežanski arheolozi, koji kažu da amputacija otkriva znatnu hiruršku veštinu i da je to najraniji primer takve vrste operacije. Ovo otkriće, navodi CNN, promenilo je naše razumevanje sofisticiranosti ljudi iz kamenog doba.

"Značajno je jer znatno menja znanje naše vrste o hirurgiji i složenoj medicini“, rekao je Maksim Ober, profesor u Centru za društvena i kulturna istraživanja Univerziteta Grifit u Kvinslendu.

"Morali su da imaju duboko poznavanje ljudske anatomije, kako da zaustave protok krvi, kako da anesteziraju pacijenta, spreče pojavu sepse. Sve je to postalo norma tek nedavno", naveo je Ober.

Stručnjaci su smatrali da ljudski preci nisu umeli da izvode teške procedure poput amputacije sve dok pojava poljoprivrede i stalnih naselja nisu transformisali ljudsko društvo u poslednjih 10.000 godina.

Pre ovog otkrića, najstariji poznati primer amputacije bio je stariji farmer čija je leva podlaktica odstranjena malo iznad lakta pre 7.000 godina u današnjoj Francuskoj, navodi se u studiji.

Pre samo 100 godina hirurška amputacija je postala medicinska zapadna norma. Pre razvoja antibiotika, navode u studiji, većina ljudi bi umrla tokom amputacije.

"Gubitak krvi, šok i naknadna infekcija bili su glavni izvori smrti sve do relativno nedavno u ljudskoj istoriji“, rekao je Tim Maloni, istraživač sa Univerziteta Grifit i jedan od koautora studije.

Briga zajednice

Ovoj osobi je kao detetu amputirana donja leva noga i preživela je šest do devet godina nakon operacije, navode stručnjaci.

U kostima nije bilo tragova infekcije, a nova izraslina kostiju se formirala na amputiranom području - nešto za šta je potrebno dosta vremena. Osim toga, dok je ostatak skeleta bio veličine odrasle osobe, amputirane kosti su prestale da rastu i zadržale su veličinu deteta.

Hirurg ili hirurzi koji su izveli operaciju pre 31.000 godina, verovatno noževima i skalpelima napravljenim od kamena, morali su da imaju detaljno znanje o anatomiji i mišićnom i vaskularnom sistemu kako bi otkrili i prespojili vene, krvne sudove i nerve i sprečili fatalni gubitak krvi i infekciju, navodi se studiji.

Nakon amputacije, nega je bila od vitalnog značaja, a rana je morala da se redovno čisti i dezinfikuje.

"Mislim da je ono što je najneverovatnije jeste da je ovo pravi, direktan, opipljiv dokaz o zaista visokom stepenu brige u zajednici“, rekao je Maloni.

Da bi godinama živeo sa amputiranom nogom na planinskom terenu, pojedincu bi bilo potrebno mnogo stalne pomoći i nege od svoje zajednice.

"To što je ovo dete preživelo proceduru i procenjeno je da je živelo mnogo godina posle toga je zapanjujuće“, rekla je Šarlot Roberts, profesor na Odeljenju za arheologiju na Univerzitetu Duram u Velikoj Britaniji, u komentaru objavljenom uz studiju. Ona nije bila uključena u istraživanje.

Roberts se slaže sa procenom da je ud namerno uklonjen - slučajna povreda ne bi pokazala čist kosi rez. Niti je verovatno da je stopalo odsečeno kao kazna, s obzirom na to da je osoba živela godinama nakon amputacije i da je bila pažljivo sahranjena, rekla je Robertsova, koji se školovala za medicinsku sestru pre nego što je postala arheolog.

A team of Indonesian and Australian #researchers have uncovered the oldest case of #surgical #amputation to date in Borneo.



The find presents a remarkable feat in human #prehistory. pic.twitter.com/39A7FzZDWj