ZIMA DOLAZI U EVROPU: Evo koje su zemlje već značajno smanjile zavisnost od ruskog gasa a koje su u ozbiljnom problemu

Ruski predsednik Vladimir Putin je i pre briselskog saopštenja rekao da će Moskva prestati da isporučuje energente ako Evropska unija uvede gornju granicu cena ruskog gasa i nafte.

Predlog uvođenja gornje granice cene ruskog gasa, kako bi se ograničili "ruski prihodi kojima Putin finansira rat u Ukrajini", naišao je mahom na podršku zemalja članica EU, ali ne potpunu budući a su pojedine zemlje, uključujući ekonomski motor Unije - Nemačku, i dalje zavisne od ruskog gasa.

Jutarnji list uradio je analizu koje su evropske države postale manje zavisne od ruskog gasa u prvoj polovini 2022. godine.

Prema njihovim proračunima, najbolje "stoje" Velika Britanija, Irska, Portugal, Španija, Holandija, Francuska, Italija, Grčka i Hrvatsa.

Bugarska, Nemačka, Finska, Češka, Danska, Slovenija, Litvanija, Letonija, Poljska, Austrija, Slovačka, Mađarska u manjoj ili većoj meri zavise od ruskog gasa.

Latest from #GovernmentInfo: State-owned companies and services should cut gas consumption by 25% + HU remains committed to #UtilityCostCuts, the EU's biggest biggest support program for families.