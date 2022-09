Prvi snimak nesreće Zelenskog: Na lice mesta odmah stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci (VIDEO)

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doživeo je u sredu saobraćajnu nesreću u Kijevu, javlja CNN, ali u njoj nije ozbiljnije povređen.

Prema izjavi sekretara za štampu Zelenskog, "jedno vozilo se sudarilo sa vozilom predsednika Ukrajine i njegovom pratnjom".

U međuvremenu društvenim mrežama kruži snimak sa mesta nesreće. Na video snimku se vidi da su na lice mesta odmah stigla nekoliko vozila policije, sanitet Hitne pomoći i vatrogasno vozilo.

Video from the scene of an accident in which the motorcade of President of Ukraine, zelensky got into. pic.twitter.com/P00NDJLi3E