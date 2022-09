STVARA SE NOVA GVOZDENA ZAVESA?! Šainović: Ko god je stigao do Kijeva, cilj mu je bila Moskva! SLEDI HLADNI RAT

Rat u Ukrajini ušao je u 204. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina sada ima punu kontrolu nad više od 4.000 kilometara kvadratnih koje je povratila od ruskih snaga. Kad je nuklearka Zaporožje u pitanju, sva tri pomoćna voda za snabdevanje strujom ponovo su osposobljena.

Nemački kancelar Olaf Šolc pozvao je sinoć ruskog predsednika Vladimira Putina da pronađe diplomatsko rešenje za konflikt u Ukrajini. Međutim, ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba saopštio je da je razočaran što Nemačka nije isporučila Ukrajini tenkove i borbena vozila. Volodimir Zelenski svečano je podigao ukrajinsku zastavu iznad zgrade gradskog veća Izjuma zahvaljujuci se vojnicima za oslobadjanje.

Još pet brodova natovarenih žitaricama isplovilo je iz ukrajinskih luka, saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske, dok su sva tri pomoćna voda za snabdevanje strujom u nuklearki Zaporožje koja je pod ruskom kontrolom ponovo su osposobljena. Zasto ruski državljani "tajno pokušavaju da prodaju kuće i da hitno evakuišu svoje rođake iz oblasti Krima i juzne Ukrajine.

Nikola Šainović, nekadašnji potpredsednik Vlade Jugoslavije i visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, rekao je za Kurir da smatra da kraju rata mora prethoditi stabilizacija fronta.

- Dokaz da se posle Berlinskog zida pošlo na Rusiju je da je svako onaj koji je stigao do Kijeva, taj je pošao u Moskvu. Sve se to od Napoleona pa do vamo nije menjalo, sve je ostalo isto pa tako i suprodstavljenje Rusiji. Svedoci smo još jednog pomeranja svetskih sila, a trajaće dok se taj front ne stabilizuje. Kada se stabilizuje stvoriće se mesto za pregovore i nova linija istoka i zapada. To će duže vreme biti linija između istoka i zapada, u Hladnom ratu se to zvalo "gvozdena zavesa" - rekao je Šainović.

