ZAVRŠENA SAHRANA VEKA! Svet se oprostio od kraljice Elizabete ll: Počivaće pored supruga princa Filipa

Elizabeta II umrla je 8. septembra u zamku Balmoral u Škotskoj u 96. godini.

22:10 Sahranjena kraljica Elizabeta Druga

Kraljica Elizabeta Druga sahranjena je u kripti kapele Svetog Đorđa, saopštila je Bakingemska palata.

Ona će počivati zajedno sa svojim suprugom princom Filipom koji je preminuo u aprilu prošle godine.

20:30 U toku privatna sahrana kraljice Elizabete

Članovi kraljevske porodice sada se nalaze u kapeli Svetog Šorša gd eće prisustvovati privatnoj sahrani kraljice LEizabete Druge.

Detalji privatne sahrane nisu saopšteni, a događaj mediji neće prenositi uživo.

Bakingemska palata je ovaj događaj nazvala duboko ličnim za članove kraljevske porodice.

18.10 Završena služba, sahrana kasnije

Služba u kapeli Svetog Đorđa u Vindzoru završena je Bahovom fugom a kovčeg sa posmrtnim ostacima Elizabete II smešten je u gobnicu.

Članovi kraljevske porodice napustili su kapelu u koju će se vratiti večeras u 19.30 po lokalnom vremenu na poslednju, privatnu ceremoniju daleko od kamera kada će sahraniti kraljicu.

17.14 Služba, pa privatna sahrana

Mrtvačka kola koja nose kraljičin kovčeg stigla su ispred kapele Svetog Đorđa u zamku Vindzor.

Kovčeg će biti unet u kapelu, na službu, u pratnji članova kraljevske porodice.

Po okončanju službe, kojoj će prisustvovati oko 800 zvanica, kraljica će biti položena u kraljevsku grobnicu u memorijalnoj kapeli kralja Džordža VI, pored supruga, princa Filipa na privatnoj ceremoniji samo za članove porodice.

16.51 Oglasila se Olena Zelenska

Prava dama Ukrajine, koja je prisustvovala današnjoj službi u Vestminsterskoj opatiji, poručila je da joj je bila "velika čast" da prisustvuje kraljičinoj sahrani u ime svih Ukrajinaca.

A great honor for me to be present at the farewell to Her Majesty Queen Elizabeth II on behalf of all Ukrainians. Her attention to 🇺🇦 was an important signal of support. She wished us better times and shared our desire for freedom. We will always remember it with deep gratitude. pic.twitter.com/4DJqhLbIUn — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) 19. септембар 2022.

16.47 Detalji službe u kapeli Svetog Đorđa

Služba u vindzorskog kapeli biće intimnija i manja u poređenju sa jutrošnjom u Vestminsterskoj opatiji. Oko 800 gostiju prisustvovaće službi u kapeli Svetog Đorđa.

Poslednjih godina ova kapela je bila ekvivalent Kraljičinoj župnoj crkvi tokom godina kada je živela u zamku.

To je mesto gde je slavila Uskrs, krštenja, krizme i venčanja. Tamo se i oprostila od svog supruga, princa Filipa.

Kraljica je najveći deo ove službe već dogovorila sa crkvenim vlastima, i mahom će se puštati muzika ser Vilijama Harisa, njenog učitelja klavira i orguljaša.

16.35 Kraljica stigla do Vindzora

Povorka koja prati kovčeg sa posmrtnim ostacima kraljice Elizabete stigao je do Duge staze, avenije oivičene kestenovima koja vodi do zamka Vindzor i kapele Svetog Đorđa gde će kraljica počivati.

The Queen’s horse Emma waits as the funeral procession passes through Windsor pic.twitter.com/0gKCZYpPfZ — Elliot Wagland (@elliotwagland) 19. септембар 2022.

Gosti, koji će prisustvovati službi koja počinje u 16h po lokalnom vremenu (17h po našem) već su počeli da stižu, dok su stotine hiljada ljudi nemo i mnogi uplakano gledali pogrebnu povorku.

14:59 Kraljica napustila London

Kovčeg sa posmrtnim ostacima Elizabete II krenuo je put Vindzora gde će biti položen pored posmrtnih ostataka njenog supruga Filipa, u kapeli Svetog Đorđa.

13.33 - Poruka kralja Čarlsa za majku

Na vrhu venca na kovčegu kraljice vidi se jednostavna karta sa porukom od njenog sina i naslednika Čarlsa. On je napisao " U znak sećanja uz ljubav i odanost".

The card on top of the coffin is from the King to his late mother:

He wrote: ‘In loving and devoted memory. Charles R’. pic.twitter.com/9FNHNiehiv — Chris Ship (@chrisshipitv) 19. септембар 2022.

13:15 - Završena državna ceremonija sahrane

Intonirajem nacionalne himne i tužbalicom kraljevsko gajdaša završena je državna ceremononija sahrane kraljice Elizabete Druge u Vestminsterskoj opatiji, kojoj je prisustvovalo oko 2.000 zvanica, među kojima su bili članovi kraljevske porodice.U čast kraljice održana su dva minuta ćutanja, a četiri državna trubača odsvirala su "Poslednji pozdrav" kraljici".

Kovčeg će, nakon ceremonije u Vestminsterskoj opatiji, biti prevezen kroz centar Londona do Vindzora. Đakon Vestminsterske opatije Dejvid Hojl započeo je crkvenu službu u Vestminsterskoj opatiji, u kojoj se kraljica Elizabeta venčala i u kojoj je krunisana.Propoved je održao kantiberijski nadbiskup Džastin Velbi.

12.27 – Himna sa venčanja kraljice odjekuje opatijom

Himna koja je komponovana za venčanje kraljice Elizabete i princa Filipa sada je izvedena u Vestminsterskoj opatiji za njenu sahranu.

12.25 – Milion ljudi na ulicama Londona

Popunjeni su svi kapaciteti odakle građani mogu da prisustvuju pogrebnoj povorci kraljice Elizabete, saopštila je danas gradska skupština Londona

12.22 – Liz Tras čita odlomak iz Biblije

Odlomak iz Biblije čita i britanska premijerka Liz Tras.

12.15 – Govor drži Patricija Skotland

Kovčeg kraljice Elizabete unet je u Vestministarsku opatiju gde će biti održana ceremonija državne sahrane. Dok je kovčeg sa telom kraljicu ulazio u opatiju, hor je počeo da peva. Govor drži Patricija Skotland.

12.08 – Počela ceremonija

Ceremonija sahrane kraljice Elizabete počela je u Vestminsterskoj opatiji. Svi članovi kraljevske porodice su prisutni, kao i veliki broj svetskih lidera.

12.01 – Povorka ulazi u opatiju

Skupina od 2.000 ljudi se diže dok povorka sa kovčegom ulazi u crkvu iz 13. veka.

– Ja sam vaskrsenje i život peva hor – prvi od pet redova Svetog pisma.

12.00 – Kraljičin sanduk stigao u Vestminstersku opatiju

Povorka koja prati kovčeg sa telom kraljice Elizabete stigao je u Vestminsterku opatiju, gde će se održati ceremonija državne sahrane.

Queen Elizabeth II’s coffin arrives at Westminster Abbey for her funeral service. pic.twitter.com/9fGENZtaAH — Royal Central (@RoyalCentral) 19. септембар 2022.

11.52 – Svečana povorka ide ka opatiji

Državni lafet koji nosi kraljičin kovčeg započeo je svoju pogrebnu povorku od Vestminsterske palate do Vestminsterske opatije.

Kovčeg je umotan u Kraljevski standard i nosi Carsku državnu krunu i venac od cveća koji sadrži biljke iz bašta Bakingemske palate, Klarens hausa i Hajgrouv kuće.

Povorku predvode oko 200 svirača i bubnjara škotskih i irskih pukova, Brigade Gurka i RAF-a.

Iza kočije hodaju kralj i njegova braća i sestre, a za njima su princ od Velsa, vojvoda od Saseksa i Piter Filips.

Kočija je takođe ranije korišćena za sahrane kralja Edvarda VII, kralja Džordža V, kralja Džordža VI, Vinstona Čerčila i lorda Mauntbatena.

11.48 – Pogrebna povorka krenula je ka Vestminsterskoj opatiji

Kralj Čarls III, kojem su se pridružili članovi kraljevske porodice, kao i članovi kraljevskog doma, prate kovčeg dok bude putovao od Vestminster hola do opatije.

Kamila, kraljica supruga, Sofi, grofica od Veseksa, i Sara, vojvotkinja od Jorka, takođe su u povorci.

Kovčeg će biti prevezen državnim pogrebnim kolima od Vestminster hola do Opatije, a vuku ga 142 mornara iz Kraljevske mornarice. Tradicija datira još od sahrane kraljice Viktorije 1901. godine.

11.11 – Stigao Bajden sa suprogom

Predsednik Amerike Džo Bajden stigao je u Vestminstersku opatiju, sa suprugom Džil.

The President of the United States, Joe Biden, and First Lady, Jill Biden, arrive at the State Funeral of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/VWzW69qnjw — Royal Central (@RoyalCentral) 19. септембар 2022.

11:07 – Stigao Makron

Svetski lideri zauzimaju svoja mesta u Vestminsterskoj opatiji. Stigao je i Emanuel Makron, francuski predsednik, u pratnji svoje supruge Brižit.

11.00 - Desetine hiljada ljudi vec stoji duz rute pogrebne povorke

Desetine hiljada ljudi, od kojih su mnogi kampovali tokom noći, stoje duž rute kojom će se kretati kovčeg sa telom kraljice Elizabete Druge tokom današnje državne ceremonije sahrane u Londonu.

"Želeli smo da dođemo i prisustvujemo ovom istorijskom događaju, da budemo deo toga i da odamo poštu kraljici, zahvalimo joj se na dugogodišnjoj službi", rekla je Britanka Alison Korniš (66) iz Ešforda u Kentu, preneo je Rojters.

Korniš je čekala na bulevaru Mol, koji se nalazi pored Bakingemske palate, gde se već ranije jutros okupio veliki broj ljudi duž puta kojim će proći pogrebna povorka.

"Emocije ne pokazujem često, ali ću ovog puta verovatno to učiniti", rekao je njen suprug Robin.

Najbolje pripremljeni su imali šatore, vreće za spavanje, čaj, dok su ostali samo sedeli ili spavali na trotoaru samo u jaknama.

Britanska agencija navodi da je prilično šaroliko na ulicama - ima mladih, ali i starih.

Stotine hiljade ljudi koji su došli u London iz cele Britanije i raznih delova sveta mogli su da odaju poštu kraljici od srede uveče, do jutros u 7.30, u Vestminsterskoj dvorani.

Elizabeta Druga je preminula 8. septembra u 97. godini, a očekuje se da će danas na ulicama Londona biti milion ljudi, koji će ispratiti kraljicu na večni počinak.

10.45 - Čuju se zvona ispred Vestminsterske opatije

Upravo se čuju prva zvona za pokojnu kraljicu ispred Vestminsterske opatije. Oglasiće se jednom svake minute uoči sahrane, koja počinje u 11:00 časova, kako bi se obeležila svaka godina života 96-godišnjeg monarha.

The Abbey’s tenor bell has begun tolling once a minute for 96 minutes, reflecting the years of HM Queen Elizabeth’s life. The tenor bell is the largest of the Abbey’s ten bells and is traditionally tolled upon the death of a member of the Royal Family. pic.twitter.com/0oZjU9tVAI — Westminster Abbey (@wabbey) 19. септембар 2022.

10.30 - Stižu zvanice na sahranu kraljice

Prvi ožalošćeni počeli su da pristižu da zauzmu svoja mesta nešto nakon 8 sati ujutro (po londonskom vremenu), a britanski ministar Nadim Zahavi je viđen kako stiže u Vestminstersku opatiju na kraljičinu državnu sahranu.

Mnogi šefovi država okupili su se u obližnjoj bolnici da bi ih autobusom odvezli do opatije. Velika hrastova vrata najvažnije crkve u Velikoj Britaniji - gde se kraljica udala za princa Filipa i krunisala - otvorila su se tri sata pre nego što služba treba da počne.

Crowds on the Mall in London are now around ten people deep, ahead of Queen Elizabeth II's funeral today.



Sky News hears from a military veteran who says "it means a lot" to be there.



Follow the latest: https://t.co/8AFWhoW82a



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/7SrtfKSj2b — Sky News (@SkyNews) 19. септембар 2022.

Elizabeta II umrla je 8. septembra u zamku Balmoral u Škotskoj u 96. godini života. Ujedinjeno Kraljevsto je obeležilo period nacionalne žalosti od 10 dana, a državna sahrana kraljice - zakazana u ponedeljak u 11.00 ujutro po lokalnom vremenu u Vestminsterskoj opatiji i praćena službom u Kapeli Svetog Džordža u Vindzoru - biće jedno od najvećih okupljanja pripadnika kraljevskih porodica i političara u Ujedinjenom kraljevstvu za više decenija.

Pozivnice su poslate i očekuje se da će poslednjem ispraćaju prisustvovati oko 500 šefova država i stranih zvaničnika. Od većine lidera je zatraženo da stignu komercijalnim letovima i rečeno im je da će sa lokacije u zapadnom Londonu biti prebačeni autobusima do Vestminsterske opatije, čiji je kapacitet oko 2.200 ljudi.

Pogreb će obezbeđivati više od 10.000 policajaca iz cele Velike Britanije jer se duž pogrebne povorke očekuje rekordan broj ljudi.

Zemlja će danas gotovo stati. Prodavnice, kancelarije, restorani biće zatvoreni.

Ispraćaj će se moći da se gleda u 100-ak bioskopa i u parkovima ne velikim monitorima.

Poslepodne, kovčeg kraljice Elizabete II biće odvezen u dvorac Vindzor gde će uveče biti pokopana u najužem krugu porodice.

Protokol

U ponedeljak ujutro će kraljičin sanduk, koji je trenutno izložen u londonskoj palati Vestminster, biti prevezen u Vestminstersku opatiju gde će biti održana državna sahrana.

Sve počinje u 11.35 sati po srednje evropskom vremenu. Sanduk će biti položen na lafet koji će vući pomorski oficiri, što je tradicija od pogreba kraljice Viktorije 1901.

Povorku iza sanduka koju će predvoditi kralj Čarls III i članovi britanske kraljevske porodice, stićiće do vrata Vestminsterske opatije nakon 17 minuta.

Ispred lafeta hodaće 200 gajdaša i bubnjara Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva.

Iako će služba početi u podne po srednje evropskom vremenu, opatija će biti otvorena tri sata ranije kako bi se tamo smestilo 2.000 zvanica.

Uz državnike, političare i monarhe, pogrebu će prisustvovati i 200 ljudi koje je kraljica odlikovala u junu ove godine, u prvom redu su to zdravstveni radnici angažovani tokom panemije korone.

Propoved će održati kanterberijski nadbiskup Džastin Velbi, nakon čega će u crkvi i celoj Velikoj Britaniji da nastupi dva minuta ćutanja.

Državna sahrana će završiti oko 13 sati nacionalnom himnom i poslednjim pozdrav trubom.

Strani državnici potom će otići na prijem u organizaciji šefa diplomatije Džejmsa Kleverlija u sedištu Anglikanske crkve, odmah do opatije.

Povorka sa sandukom, kreće Londonom do Hajd Parka, a zatim će kovčeg pogrebnim kolima biti odvezen u Vindzor, na jugoistok, tridesetak kilometara od glavnog grada.

Od 16 sati po srednje evropskom vremenu kreće nova povorka predvođena pripadnicima Kraljevske konjice koja će na putu prema dvorcu Vindzor da pređe pet kilometara dug "Long Walk".

Kraljevska porodica će se pridružiti povorci prema kapeli svetog Jurja.

Tamo će na verskoj službi biti 800 ljudi, uključujući članove kraljičinog osoblja.

U 20.30 sati kraljica će biti pokopana, u najužem porodičnom krugu, u memorijalnoj kapeli njenog oca kralja Džordža VI.

Ko će prisustvovati sahrani?

Elizabeta II je lično srela mnoge od onih koji će joj sada doći na poslednji ispraćaj. Putovala je u preko 100 zemalja i u mnogim slučajevima upoznala nekoliko generacija lidera. Za svoje vreme na tronu ispratila je u penziju 12 američkih predsednika. Mnoge zvanice će stoga biti u poodmaklom dobu i detaljno je planirano kako ih smestiti na njihova mesta što brže i udobnije.

Članovi 23 kraljevske porodice biće posednuti u prve redove u Vestminsterskoj opatiji, ispred 90 drugih predsednika i premijera, kako nalaže protokol. Sahrani će prisustvovati skoro svaka zemlja ili teritorija sa kojom Britanija ima diplomatske odnose.

Retki izuzeci su Rusija, Belorusija i Mjanmar. Nekoliko država je pozvano da pošalju svoje ambasadore ali ne i šefove država, poput Irana, Severne Koreje i Nikaragve.

Pozivnice uključuju prijem u Bakingemskoj palati kojem je u nedelju uveče domaćin bio kralj Čarls III i još jedan prijem neposredno nakon sahrane.

Na sahrani se očekuju članovi kraljevskih porodica širom Evrope, od kojih su mnogi kraljičini rođaci, uključujući belgijskog kralja Filipa i kraljicu Maksimu, španskog Felipea i Leticiju, kraljevske porodice Norveške, Švedske i Danske, kao i srpskog prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić prisustvovaće sahrani i zvaničnom prijemu.

Prisustvovaće i američki predsednik Džo Bajden i prva dama Džil, koji su subotu stigli u London. Supruga ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Olena tako će biti na ispraćaju u ime svog muža i zemlje. Saudijska Arabija donela je odluku da prestolonaslednik Mohamed bin Salman neće prisustvovati sahrani.

Očekuju se i lideri širom Komonvelta, koji je kraljica predvodila tokom čitave svoje vladavine. Australijski premijer Entoni Albanez prihvatio je poziv, kao i novozelandska Džasinda Ardern i kanadski Džastin Trudo.

Poziv su prihvatili i irski premijer Majkl Martin, nemački predsednik Frank Valter Štajnmajer, italijanski Serđo Matarela, predsednica EK Ursula fon der Lajen, južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol, francuski Emanuel Makron i brazilski Žair Bolsonaro, te japanski car Naruhito.

Kineski potpredsednik Vang Kišan vodiće kinesku delegaciju.

Kako navodi “Vašington post”, predsednik Si Đinping je bio pozvan, ali je odbio. Neće doći ni turski predsednik Redžep Tajip Erdogan nakon što mu je rečeno da ne može da bude u svom vozilu, kao ni indijski premijer Narendra Modi neće doći, a zemlju će predstavljati predsednik Drupadi Murmu.

Milion ljudi u Londonu

Sem brojnih lidera, očekuje se da će u ponedeljak u London doći oko milion ljudi. Širom zemlje, biće angažovano dodatnih 250 vozova, uključujući i noćne vožnje. Biće otkazano više od 100 letova na aerodromu Hitrou, kako buka od aviona ne bi ometala sahranu.

Britanci su unazad danima i satima čekali u kilometarskim redovima kako bi odali poslednju poštu kraljici čiji je kovčeg bio u Edinburgu, Belfastu i konačno Londonu. Neki od njih su spavali na trotoaru po kiši kako bi obezbedili svoje mesto u redu koji se od Vestminsterskog hola protezao i do 15 kilometara. Među okupljenima je bili onih koji su želeli da budu deo istorije i onih koji su želeli da odaju počast Elizabeti.

- Dala nam je 70 godina svog života- rekla je Žaki D"Arsi (63) iz Eseksa, koja je satima čekala u redu u Londonu.

Hitna pomoć Londona saopštila je da je od četvrka, od kada je izložen kovčeg sa telom kraljice u Londonu, do nedelje, više od 1.000 ljudi koji su čekali u redu moralo da dobije medicinsku pomoć.