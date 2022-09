Čoveka zatrpalo blato sa klizišta, EVAKUISANO 9 MILIONA LJUDI - Teška situacija u Japanu posle super tajfuna

Zbog super tajfuna Nanmadol do sada su život izgubile dve osobe, a povređeno je najmanje 90.

Tajfun je u nedelju ujutru pogodio ostrvo Kjušu, najjužniji od četiri glavna japanska ostrva, a do najvećeg ostrva Honšua trebalo bi da stigne u narednih nekoliko dana.

Na desetine hiljada ljudi provelo je nedelju uveče u skloništima, a gotovo 350.000 domova je bez struje.

Saobraćaj i poslovanje brojnih firmi su u prekidu, a zemlja se sprema za velike poplave i klizišta.

Bus ride in Kagoshima, Kyushu, #Japan during the landfall of #Typhoon #Nanmadol . Fortunately, the man has his umbrella with him. Millions of people have been evacuated because of the hurricane. Apparently this is outside the evacuation zone? pic.twitter.com/iinWFUn97I