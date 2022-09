PROTESTI ŠIROM ITALIJE: Građani besni zbog cena energenata i sankcija Rusiji (VIDEO)

Demonstranti u Napulju palili su račune za struju u sredu i poručili "Danas se rađa kampanja, mi ne plaćamo, od Napulja do Đenove, od Milana do Palerma, niko u Italiji ne mora da plaća račune!".

BREAKING: Protesters in Naples burn their electricity bills and say "Today the campaign is born, we don't pay, from Naples to Genoa, from Milan to Palermo, nobody in Italy has to pay the bills!" 🚨



🔊sound pic.twitter.com/K4l3nDnYv0