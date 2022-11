DEČAK ZVANI HRABROST! Ovaj mališan je imao BLIZAK SUSRET SA KOBROM: Otrovnica ga ujela, a onda je ON ovako UZVRATIO!

Jedan osmogodišnji dečak je u Indiji uradio nezamislivu stvar - otrovna kobra ga je ujela i obmotala mu se oko ruke da bi joj on uvratio ugrizom!

Neverovatan događaj se odigrao u centralnoj Indiji, u regiji Jašpur. Osmogodišnji Jang Dipak je pretrpeo napad kobre. Ona mu se navodno obmotala oko ruke, a potom ga je i ujela, piše "Dejli Star".

Otrovna kobra ga je ujela, a dečak je instinktivnom reakcijom šokirao zmiju, sebe i ceo svet. On je ujeo zmiju. Ali ne jednom već dva puta! Od siline ugriza je zmija spala sa njegove ruke. Ruka ga je strašno bolela, ali on nije mario za to pod uticajem adrenalina već je uzeo obližnji kamen i dokrajčio ju je.

Dečak je hitno prevezen u bolnicu radi primanja terapije, a pre svega radi dobijanja protiv otrova. Kada se na svu sreću oporavio, dao je kratku izjavu za lokalne medije.

"Kada nije reagovala na prvi ugriz, ugrizao sam je ponovo. Sve se dogodilo u sekundi", izjavio je hrabri Dipak.

