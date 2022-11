TRAGEDIJA U EGIPTU Autobus sleteo u kanal, poginulo 19 osoba (FOTO)

U autobusu se nalazilo 35 osoba, preneo je Rojters.

Nesreća se dogodila u blizini grada Aga, u severnoj oblasti Dakahlia, naveli su izvori u policiji. Uzrok nesreće za sada nije poznat.

Pictures: A tragic accident kills 16 people and injures others, after a passenger bus overturned inside a "canal" in Dakahlia Governorate, #Egypt pic.twitter.com/jXm9ytMCVU