RUSI OKTRILI - RAKETE ISPALJENE IZ UKRAJINSKOG S-300! Hitan sastanak NATO pakta! Šef CIA preživeo raketni napad!

Eksperti su identifikovali fragmente raketa na snimcima sa mesta eksplozije u Poljskoj kao elemente ukrajinskog S-300, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

„Izjave raznih ukrajinskih izvora i stranih zvaničnika o navodnom padu „ruskih projektila“ u selo Przevoduv namerna su provokacija sa ciljem eskalacije situacije“, napominje resor.

Takođe su dodali da su visokoprecizni udari izvedeni samo po ciljevima na teritoriji Ukrajine i to na udaljenosti ne bližem od 35 kilometara od granice sa Poljskom.

Volodimir Zelenski je rekao da je u utorak Ukrajinu pogodilo skoro 100 projektila

"Skoro 100... raketa je pogodilo Ukrajinu... Ponovo su uništene elektrane, stotine gradova je bez struje, vode i toplote, internet saobraćaj je pao za dve trećine“, naveo je on u saopštenju.

Vazdušna opasnost na teritoriji cele Ukrajine

Kristofer Miler, Dopisnik "Fajnenšal tajmsa" iz Ukrajine, objavio je na Tviteru da su na snazi sirene za vazdušnu uzbunu trenutno u celoj Ukrajini.

Miler je napisao i da je razgovarao sa Dmitrom Kulebom, ukrajinskim ministrom spoljnih poslova, koji je rekao:

-Nemamo ništa novo da objavimo jer čekamo završetak istrage. Nakon završetka istrage ažuriraćemo našu izjavu. Preuranjeno je za komentare dok se istraga ne završi. Videli smo Bajdenovu izjavu.

Zelensky spoke with Poland's Duda late last night, saying, "We exchanged available information and are clarifying all the facts." He doesn't repeat his words in his address, which were: "This is a Russian missile attack on collective security... a very significant escalation." https://t.co/Yui0zNxb2p