MASAKR U SAD! IZREŠETANA ŠESTOČLANA PORODICA: Policija sumnja da ciljani napad krije TAJNU PORUKU (VIDEO)

Šerif okruga Tulare Majk Bodrou rekao je da ima preživelih, a da je za napad osumnjičeno najmanje dvoje ljudi koji su još uvek na slobodi.

- Verujemo da se radi o ličnom, ciljanom napadu na porodicu i verujemo da su ovim želeli da pošalju poruku - rekao je Bodrou.

Vlasti veruju da su u ovaj stravičan događaj uključene bande.

“This was very personal, and we also believe this was a message being sent.”



Tulare Co. SO investigating a shooting in Goshen, near Harvest & Rd. 68.



Six people were killed, including a 17 y/o mom & 6 mo. baby. TCSO believes narcotics and gang associations may be involved. pic.twitter.com/StFLR1KxJN