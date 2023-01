BROJ KINEZA U PADU PRVI PUT ZA 60 GODINA Indija uskoro prestiže Kinu kao najmnogoljudnija zemlja

Broj stanovnika u Kini pao je prošle godine prvi put od 1961, saopštio je Državni biro za statistiku.

Stanovništvo Kine, isključujući strance, palo je za 850.000 ljudi tokom 2022. i iznosi 1,41 milijardu, saopštio je biro, a prenosi CNBS.

Stopa nataliteta bila je 6,77 novorođenih na 1.000 ljudi, što je pad u odnosu na 7,52 u 2021. i to je najniža stopa nataliteta do sada. Uz to zabeležena je i najveća stopa smrtnosti od 1976. - 7,37 smrti na 1.000 ljudi u odnosu na 7,18 u 2021.

Kina je ukinula politiku jednog deta i nastoji da ohrabri porodice da imaju dvoje, pa i troje dece, ali je to prošlo sa veoma malo uspeha.

Kina je dugo bila zemlja sa najvećim brojem stanovnika, ali se očekuje da će je uskoro preteći Indija. Prema procenama, Indijaca ima više od 1,4 milijarde i taj broj nastavlja da raste.

