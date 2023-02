STRAVIČNE VESTI IZ TURSKE! Nakon RAZORNIH ZEMLJOTRESA, nije kraj HORORU! Vlasti uputile VAŽAN APEL GRAĐANIMA: Preselite se u viša područja! (VIDEO)

Zemljotres magnitude 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio je rano jutros južnu Tursku i osetio se u velikom delu zemlje i u nekoliko zemalja u regionu, uključujući susednu Siriju, prema prvim podacima.

Prema prvim izjavama zvaničnika u Turskoj i Siriji, broj mrtvih je preko 195 i nije konačan.

Prema podacima Turske agencije za katastrofe, povređeno je nekoliko stotina ljudi, a smrtni slučajevi zabeleženi su i u Siriji.

🔴 ALLERTA POSSIBILE #MAREMOTO SULLE COSTE ITALIANE in seguito all'evento sismico in #Turchia. Si raccomanda di allontanarsi dalla costa e di seguire le indicazioni delle autorità locali

[Aggiornamento #6febbraio ore 3:15] https://t.co/N6XMaK9TQz — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 06. фебруар 2023.

Vlasti u Italiji upozorile su na potencijalni rizik od cunamija na obali te zemlje. Zvaničnici su pozvali građane u primorskim oblastima da se presele u viša područja i sačekaju više informacija od lokalnih vlasti.

A major 7.8 magnitude, 10 kilometer deep earthquake occured on the Syrian-Turkish border at approximately 3:17 AM.



It was reportedly felt by a majority of Lebanese and Syrian residents. pic.twitter.com/jqYBDVGoq4 — 301 Military (@301military) 06. фебруар 2023.

Služba za praćenje Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra rekla je Rojtersu da procenjuje rizik od cunamija.

U saopštenju objavljenom jutros se kaže:

Tonight, two earthquakes, one with a magnitude of 7.8 and another with magnitude of 6.7, with a time difference of about ten minutes, have shaken SE & central #Turkey. Destruction caused by these are far more than #Iran's Earthquake on January 28, 2023. pic.twitter.com/tyOx09owST — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) 06. фебруар 2023.

- Na osnovu podataka koje je obradio Centar za upozorenje na cunami (CAT), Odeljenje za civilnu zaštitu je izdalo upozorenje o mogućim talasima cunamija koji bi stigli do italijanske obale nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni Rihterove skale sa epicentrom između Turske i Sirije. Preporučuje se da se držite podalje od priobalnih područja, da dođete do viših mesta u blizini i da sledite uputstva lokalnih vlasti.

#BREAKING: The destruction casued by the earthquakes in #Turkey are massive. The gas pipeline near Gölbaşı, Adıyaman exploded and is on fire, pic.twitter.com/wMDAzcvAqt — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) 06. фебруар 2023.

