ZABELEŽEN TRENUTAK POČETKA RAZORNOG ZEMLJOTRESA Ovako je počeo pakao na Tajvanu (VIDEO)

Smrtonosan zemljotres jačine 7,4 stepeni Rihterove skale pogodio je Tajvan u sredu, a prema poslednjim podacima, poginulo je najmanje četvoro ljudi.

Na desetine ljudi je povređeno, dok su mnogi i zarobljeni u ruševinama. Ovo je najjači potres koji je pogodio ostrvo u poslednjih 25 godina.

Pogledajte trenutak razornog potresa koji je snimila kamera u automobilu na auto-putu na istoku Tajvana:

Kako se vidi na snimku, vozila zbog zemljotresa staju nakon što je put počeo da se ljulja kao da je od gume. Autobus i automobili su poskakivali dok se tlo snažno ljuljalo.

Na drugom snimku vidi se kako voda u bazenu na krovu bukvalno skače, dok se sve oko njega trese.

Visuals of a Swimming Pool when the 7.4 earthquake hit Taiwan. #earthquake #Taiwan #Tsunami pic.twitter.com/YsBgfO9e2g