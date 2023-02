UZNEMIRUJUĆE! Sirijski dečak se SNIMIO POD RUŠEVINAMA, pogledajte potresnu scenu: Ono što je rekao TERA SUZE NA OČI (VIDEO)

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan proglasio je na tri meseca vanredno stanje u 10 regija, koje su najteže pogođene zemljotresima.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sirijskog dečaka koji je završio pod ruševinama nakon razornog zemljotresa, a reči koje je izgovorio teraju suze na oči.

"Snimam ovaj video, ne znam hoću li da preživim ili ću umreti. Ako se ovaj video podeli, znači da sam preživeo", rekao je u snimku dečak.

"Ne možete znati ovaj osećaj ako ovo niste doživeli. Ovo mogu razumeti samo oni koji su jednom bili ispod ruševina", rekao je dečak na snimku pa dodao kako su u zgradi u kojoj je živeo pre potresa bile još tri-četiri porodice.

