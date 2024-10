DETEKTOVAN SIGNAL! NOVI DETALJI URUŠAVANJA HOTELA DUBROVNIK: Vatrogasci otkrili znak u ruševinama na mestu obeleženom psima tragačima (VIDEO)

Vatrogasci argentinskog grada Vilje Gesel nastavljaju rad u potrazi za preživelima nakon urušavanja zgrade hotela Dubrovnik, koja se srušila u utorak i u kojoj se još uvek sedam do devet osoba vode kao nestali.

Vatrogasna ekipa je tokom ranog jutra detektovala "signal" spasilačke mehanizacije, koji bi mogao da ukaže na prisustvo zarobljene osobe, koja se nalazi 9 metara ispod ruševina. To je isto mesto gde su psi otkrili trag tokom potrage i raščišćavanja.

Ovo je potvrdio Hugo Piriz, šef dobrovoljnih vatrogasaca Vilje Gesel.

- Tokom noći je bio signal koji pokazuje telo ili osobu udaljenu 9 metara. Mašina pokazuje da postoji telo, ali nismo 100 posto sigurni da li je to čovek. To je sistem koji obeležava puls na istom mestu gde su psi nešto otkrili. To je mesto gde ima najviše krhotina - primetio je on.

U sredu ujutru nastavljeni su radovi na dizalici u okviru akcije spasavanja. Mašina je radila celu noć između utorka i srede rano ujutru kako bi uklonila ruševine desetospratne zgrade koju je napravio hrvatski par 1986. godine.

Sredinom jutra, primetio je portal Klarin, nastavili su da uklanjaju delove ploče bagerima. Na lice mesta stigao je i guverner Aksel Kicilof, koji se sastao sa vatrogascima i osobljem policije Buenos Ajresa.

Un trágico derrumbe en el Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, Argentina, dejó un muerto y varios desaparecidos. Equipos de rescate, apoyados por perros y drones, trabajan arduamente para encontrar a quienes siguen atrapados. #VillaGesell #Derrumbe #Rescate #Solidaridad pic.twitter.com/NPu7CYmQUD — HolaQatar92 (@holaqatar92) 30. октобар 2024.

Nada u pronalaženje preživelih je nešto što održava zajednički napor opštinskih radnika, timova ministarstava bezbednosti i zdravlja provincije Buenos Ajres, i uglavnom dobrovoljnih vatrogasaca iz Vilje Gesela i primorskog regiona. Tu su šatori sa osobljem iz Mar de Ajoa i takođe iz Santa Teresite.

Na pitanje ovog lista, izvori iz Opštine su odgovorili da nemaju nove detalje o identitetu ljudi koji su ostali pod ruševinama. Ali spisak koji je do sada kružio sadrži podatke o sedam nestalih osoba. Troje od njih su iz Gesela: Marija Rosa Stefanić (52), vlasnica hotela, njen sestrić Žoze Nahuel Stefanić (25) i Dana Desimpne (25), službenica i devojka mladića.

Tu su i četiri građevinska radnika: Matijas Časpman (28), zidar iz Batana (47), vodoinstalater iz Mar del Plate, Havijer Gutierez i još jedan identifikovan kao Ezekuiel. Narednih sati, vlasti se nadaju da će potvrditi tačan spisak nestalih.

Lice zaduženo za operaciju je navelo da se tokom ranog jutra radilo na uklanjanju delova ploče zgrade.

- Veliki komadi ploča se uklanjaju kranom, a mali ručno. Mnogo smo napredovali, ali ima mnogo šuta, treba da stignemo tamo gde su ljudi. Moramo to da uradimo čvrsto i bezbedno. Ne možemo to da uradimo brzo kako želimo - rekao je on.

Piriz je takođe precizirao da već imaju fokus na hotel, nakon što su sa portirom susedne zgrade potvrdili da su svi ljudi koji su tamo mogli da budu već locirani. Ove srede pridružiće se još jedan tim za pretragu.

Derrumbe en Villa Gesell: todas las fotos del edificio del Hotel Dubrovnik que se desplomó

https://t.co/ZrbRIsbuYw pic.twitter.com/9jlh3pAOpJ — Clarín Fotografías (@ClarinFotos) 29. октобар 2024.

Tačnije, oni rade na tri različita mesta gde pokušavaju da pristupe ruševinama. Od deset spratova urušene zgrade, Piriz je istakao da su dva pala na susednu zgradu i da su uspeli da uklone samo ostatke još jednog.

- Biće to težak posao - dodao je on.

Smeštaj se nalazio u centru odmarališta, jedan blok od plaže. Opštinska vlast je saopštila da je u urušenom delu objekat modifikovan nelegalnim i neredovnim radom.

Poginuo je Federiko Čokini (84), turista iz Balkarsa. Njegova supruga Marija Hozefa Bonaca (79) spašena je i sa teškim povredama prebačena u bolnicu u Mar del Plati. Oboje su bili u stanu pored zgrade koja se srušila.

Nakon urušavanja, policija je privela četvoricu radnika koji su radili u zgradi. Tužiteljka zadužena za istragu Veronika Zamboni prvobitno je svrstala slučaj pod krivično delo "teško uništavanje iz nehata".

Očigledno su dvojica radnika bila u hotelu kada se srušio, a još dvojica koji su se približili kada su saznali da se srušio.

Zgrada od 10 spratova srušila se rano ovog utorka u gradu Vilja Gesel, posle 1 ujutru. Kako navode u opštini, nisu imali ovlašćenje za poslove koje su obavljali.

Iz Opštine su dodali da obezbeđuju "pratnju porodicama koje su stigle od prvog časa".

- Prvo porodicama Gesela, a potom i onima koji su stigli. Ponuđen je smeštaj onima koji su došli iz drugih gradova. Tome je dodata i psihološka podrška. Oni koji su ostali ovde dobili su ćebad i hranu - rekli su, ističući da za to imaju podršku pokrajinskih vlasti.

Autor: Jovana Nerić