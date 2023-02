JOŠ JEDNO ČUDO U TURSKOJ - Posle 129 sati pod ruševinama spasena petočlana porodica (VIDEO)

Iz gomile ruševina spasioci su prvo izvukli majku i ćerku Havu i Fatmagul Aslan, a kada su potom doprli do oca porodice Hasana Aslana on je insistirao da prvo budu spaseni njegova druga ćerka Zejnep i sin Saltik, prenosi AP.

In the 129th hour of the earthquake, Aslan Family of 5 people in Gaziantep was rescued from the rubble. The teams requested silence by stating that there were new sounds coming from 3 different points in the wreckage.#TurkeySyriaEarthquake #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/EHsVLU2RsX