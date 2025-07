Nezapamćeni haos u Turskoj: Požari na više lokacija, desetorica vatrogasaca poginula (VIDEO)

Desetorica vatrogasaca poginula su, a 14 je povređeno dok su gasili požar u centralnoj turskoj provinciji Eskišehir, izjavio je u sredu turski ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Jumakli.

Vatrogasci i spasioci bore se s požarom u okrugu Sejtigazi od ranih jutarnjih sati, prenosi Jutarnji list.

Sedam požara i dalje besni u pet centralnih i zapadnih turskih provincija, rekao je ministar.

I na Kipru su se vatrogasci u sredu borili s ogromnim šumskim požarom zbog kojeg su evakuisana najmanje četiri sela.

Vlasti su saopštile da požar hara područjem severno od Limasola, raspirivan snažnim vetrovima i visokim temperaturama.

Portparol vatrogasne službe rekao je da je požar naneo "značajnu štetu" na kućama u tom području poznatom po vinogradima.

this is cyprus now, 10s of kilometers across on fire



we dont even have the appropriate gear to fight this because of the russian sanctions from the eu



this isnt unexpected, every summer we have wild fires but the european union gets to decide our fate pic.twitter.com/PYldsQ1CUM