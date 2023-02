PRSTIMA GREBAO I KOPAO KAMENJE DA DOĐE DO VAZDUHA: Tinejdžer snimao 63 sata koje je proveo pod ruševinama (VIDEO)

Srednjoškolac Gurkan Ozturk, koji je 63 sata nakon zemljotresa spasen iz urušene petospratnice u turskom gradu Hataju, mobilnim telefonom je snimio sate provedene ispod ruševina, javlja agencija Anadolija.

Ozturk (19) se u trenutku potresa, 6. februara, nalazio u kući svog dede u Antakiji, gde je otišao kako bi učio. Usled snažnog potresa zgrada se urušila. Kuća njegovih roditelja, u kojoj su bili otac, majka i brat, nije oštećena.

Ozturk je trenutke provedene u malom prostoru koji mu je omogućio da preživi zabeležio mobilnim.

Prve reči na snimku, na kom se vide samo njegova šaka i ruka u uskom prostoru prekrivenom ruševinama, su: "Uhvatio me potres. Bože pomozi mi, nadam se da su svi dobro. Ne želim umreti mlad."

U trenucima kada je osetio naknadna podrhtavanja ispod ruševina, Ozturk je objašnjavao kako je prokopao put ispod šljunka da bi došao do kiseonika.

"Prijatelji, prošlo je skoro 40 minuta unutra, mislim da sam uspeo da napravim razmak gde su moje noge, kopao sam vrhom ruke i prazninu napunio kamenjem da se ne uruši. Osećam hladan zrak odozdo, mislim da sam napravio rupu kroz koju mogu dobiti kiseonik. Da vidimo možemo li preživeti ovaj zemljotres? Ako preživim ovaj potres, mislim da ću više ceniti stvari u životu. Još je puno ljudi koje ću voleti. Puno vas sve volim, posebno mamu, oca, braću. Nemojte se plašiti, nadam se da niste tužni. Ne znam štoa se napolju dešava, ali nadam se da nema velikih problema. Verovatno je samo nešto bilo s nekoliko starih zgrada - ispričao je tinejdžer.

Na snimcima se može videti kako mladić udara kamenjem u zid i gvožđe kako bi ga čule spasilačke ekipe. Velika radost nastupila je kada je čuo glas svog oca Ertugrula Ozturka.

Ozturk, koji je davao informacije o svom zdravstvenom stanju i okolini u kojoj se nalazi udarajući kamenjem o zid jednom ili dva puta uz asistiranje njegovog oca, ovom metodom komunikacije značajno je olakšao rad spasilačkih timova, a spasen je nakon 63 sata.

Drugi video snimljen tokom Ozturkovog razgovora s bolničarima u vozilu hitne pomoći, takođe je viralan na društvenim mrežama. Nakon što je izvučen iz ruševina, Ozturk je hitnoj pomoći pričao kako su mu ostale knjige ispod šuta. On je trenutno smešten u domu svog strica u Adani.

