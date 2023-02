MRAMORNO MORE SE POVUKLO ZA 25 METARA Nakon zemljotresa, Tursku brine i OVA POJAVA

Sada stručnjaci istražuju i slučaj povlačenja Mramornog mora za čak 25 metara. Opservatorija Kandilli u Turskoj objasnila je kako tako jaka oseka nije povezana s potresima, već jednim meteorološkim događajem.

Slično je objašnjeno i na Tehničkom univerzitetu u Istanbulu.

''Zbog centra visokog pritiska koji se nalazi na zapadu Turske, vetar već duže vreme duva od severa prema jugu iznad Istanbula prema Mramornom moru. Prema podacima Glavnog zavoda za meteorologiju, intenzitet ovog vetra je 20 kilometara na sat. Ovaj vetar neprestano nosi površinsku morsku vodu na obali Mramornog mora na evropskoj strani Istanbula prema jugu. Zbog toga se nivo vode smanjuje i povlači na severnoj obali Mramornog mora u smeru Avdžilara, dok se nivo povećava na južnoj obali Mramornog mora'', navode.

The Marmara Sea near Istanbul suddenly dropped 20 to 25 meters today.



According to Rianavosti, the scientists of the Candilli Observatory advise not to worry.

In the observatory, this phenomenon is associated with pressure drop and is not directly related to the seismic activity pic.twitter.com/F6s3RkAJ0W