U pucnjavi na benzinskoj pumpi u SAD-u ranjeno devet osoba: Među povređenima i petogodišnje dete!

U petak oko 22 časa policajci su dobili obaveštenje da je došlo do pucnjave i da je tom prilikom povređeno devetoro ljudi.

Šef policije Fredi Blekmon rekao je na konferenciji za novinare u subotu da je do svađe očigledno došlo na žurci u blizini, koja se potom nastavila na benzinskoj pumpi kada je počela pucnjava.

Dalji detalji nisu dati, ali Blekmon je rekao da je incident i dalje pod istragom.

-Uveravam vas da ćemo pronaći osobu ili osobe odgovorne za ovaj besmisleni zločin - rekao je on.

Blekmon je rekao da su detektivi razgovarali sa svedocima, od kojih neki sarađuju, dok drugi ne.

A 5-year-old boy was among nine children and teenagers injured in a shooting Friday night at a gas station in Columbus, Georgia, authorities said.



