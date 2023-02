KRVAVI BOMBAŠKI NAPAD U PAKISTANU: Petoro poginulo u eksploziji na pijaci! Bomba postavljena na motociklu

Niko nije preuzeo odgovornost za napad u Barkanu, oko 600 kilometara severoistočno od Kvete, glavnog grada provincije Baludžistan.

Bomba je bila postavljena na motociklu i detonirana je na daljinu na prepunom bazaru.

Baludžistan je dugo bio mesto pobune Oslobodilačke vojske Baludžistana i drugih malih separatističkih grupa koje traže nezavisnost od centralne vlade u Islamabadu.

Iako Pakistan tvrdi da je ugušio pobunu, nasilje u pokrajini je nastavljeno.

