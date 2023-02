AERODROM U SANKT PETERBURGU ZATVOREN ZA SAOBRAĆAJ IZNENADA! Obustavljena poletanja i sletanja

„Aerodrom Pulkovo privremeno ne prihvata niti šalje avione“, navodi gradska vlast.

Kako je za RIA Novosti rekao jedan od putnika odloženog leta Peterburg - Moskva , koji je trebalo da poleti u 11.05 po moskovskom vremenu, svi ostaju u avionu. Razlozi incidenta nisu objašnjeni.

Pulkovo Airport in Russia's St. Petersburg temporarily shuts down to aircraft - preventing flights from taking off or landing



No official reason has been given, with reports of an unknown object in the area - forcing the transport hub to close airspace pic.twitter.com/aSzIVHGXCt